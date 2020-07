Patente impossibile o quasi in provincia di Latina come del resto in molte parti d'Italia. È il motivo che ha spinto il senatore pontino di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, a presentare un'interrogazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. «Molti giovani della provincia di Latina e di altre parti d'Italia - sottolinea - mi hanno segnalato che è impossibile per loro prendere la patente. Per questo ho ritenuto necessario presentare un'interrogazione al Ministro. Stando a quanto mi è stato riferito e riportato da articoli di stampa, le procedure per il rilascio della patente sarebbero estremamente rallentate per almeno due motivi: da una parte la cronica carenza di personale di cui soffrono gli uffici della Motorizzazione, ed in particolare quelli della provincia di Latina, circostanza che spesso causa difficoltà nell'organizzare gli esami pratici, dall'altra la necessità di far rispettare le norme di distanziamento sociale costringe ad effettuare lezioni ed esami teorici in gruppi ristretti».

Vedi anche > Coronavirus, esami per la patente solo in motorizzazione: la protesta delle autoscuole

Solo in provincia di Latina - come denunciano ormai da settimane le autoscuole - questa situazione ha fatto sì che siano migliaia le pratiche rimaste arretrate per il conseguimento della patente: parliamo di 1.900 esami di guida e 2.900 esami di teoria, ai quali si sommano i nuovi iscritti. «È un ingorgo - aggiunge il senatore - che non solo penalizza l'utenza che non riesce a vedere chiuse pratiche aperte da mesi, ma sta producendo enormi danni e disagi alle autoscuole, già in affanno prima del Covid, ora decisamente stremate».

Il leader in provincia di Fratelli d'Italia ha chiesto al ministro De Micheli come intende intervenire per ridurre questi enormi ritardi e di conseguenza alleviare i disagi patiti dalle autoscuole e dall'utenza, e se intende potenziare il personale della motorizzazione di Latina e delle altre province in carenza. «Mi attendo - conclude - una risposta rapida e che possa dare sollievo all'intero comparto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA