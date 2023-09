Autopsia dopo la caduta fatale, domani i funerali di Paola Picozza

E' stata effettuata ieri mattina l'autopsia sul corpo di Paola Picozza, la donna di 49 anni deceduta dopo una caduta avvenuta a Priverno, mentre tentava di riattivare un interruttore elettrico.

Il medico legale Alessandro Tavone, incaricato dal magistrato, ha effettuato gli esami autoptici i cui risultati saranno depositati nelle prossime settimane. Dai primi elementi emersi la causa del decesso appare riconducibile ai traumi provocati dalla caduta da circa 8 metri di altezza, una dinamica piuttosto chiara che al momento sembra non lasciare spazio a dubbi. Nessun elemento porta a ipotizzare la folgorazione o la scossa elettrica come causa del decesso o della caduta.

Naturalmente bisognerà attendere la relazione tecnica del medico legale per ottenere tutte le risposte, ma al momento la dinamica appare chiara in tutta la sua tragicità.

La donna, nel tentativo di riattivare l'interruttore elettrico saltato durante il temporale, avrebbe perso l'equilibrio, forse inciampando con i sandali, per poi cadere da circa otto metri di altezza, riportando ferite gravissime.

La salma della donna, dopo l'esame medico legale, è stata riconsegnata ai familiari e ora si attendono i funerali fissati per domani alle 16 nella cattedrale di Santa Maria Annunziata a Priverno. L'agenzia funebre "Vellucci" si occuperà del trasporto della salma dall'obitorio del Policlinico "Agostino Gemelli" di Roma a Priverno, per l'ultimo saluto. La cerimonia che sarà celebrata da don Giovanni Gallinari, il feretro sarà poi tumulato nel cimitero di Priverno.

La comunità lepina è ancora fortemente provata dalla disgrazia, la cui dinamica ha lasciato tutti senza parole. Dopo la caduta, Paola Picozza è stata soccorsa immediatamente dalle persone che si trovavano in zona. Il personale del 118, arrivato poco dopo, ha tentato di rianimare la donna che è apparsa subito in condizioni disperate. Il tentativo di rianimazione è durato almeno 40 minuti, nel frattempo era stata allertata l'eliambulanza che è atterrata poco distante per traferire la donna all'ospedale Gemelli di Roma. I tentativi di salvare la vita alla 49enne sono stati purtroppo inutili, il decesso è avvenuto alle 15 di mercoledì 30 agosto.

Paola Picozza lascia un compagno e una figlia di 12 anni. Era conosciutissima e stimata a Priverno, dove per anni ha gestito un'attività commerciale. In questo periodo stava lavorando nella segreteria del centro danza "Piedi Scalzi", in via Torretta Rocchigiana a Priverno, poco distante dal luogo dove è avvenuto il tragico incidente.