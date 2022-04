Automobili e moto d'epoca, ecco le nuove cariche del circolo Clas

La passione per le automobili e per le moto d'epoca cresce sempre di più. Il Clas, Circolo Latina Automoto Storiche, ha rinnovato le sue cariche e si prepara a celebrare i 30 anni di storia con un appuntamento che, a maggio, riunirà i soci e traccerà le linee guida per i prossimi eventi, primo fra tutti la tradizionale Coppa d’Oro della Maga Circe in programma a inizio giugno in provincia di Latina. Il presidente eletto è Maurizio Cucciolla, decano del motorismo storico e protagonista del Giro d’Italia automobilistico, il vice presidente è Luigi Ascenzi mentre i consiglieri sono Sergio Arienzo, Sergio Carbone e Vinicio Gragnanini.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO "Cavalli e..motori", torna il weekend di eccellenza...

«Siamo già arrivati a mille soci iscritti tra Latina e provincia, un numero piuttosto alto che può avere uno sviluppo interessante anche in futuro – spiega il nuovo presidente Maurizio Cucciolla, ex consigliere federale dell’Asi, attualmente inserito tra i probiviri dell’Asi – Avvicinarsi al nostro club può aprire tante strade perché si può scegliere di partecipare agli appuntamenti con le auto storiche per fare turismo oppure partecipare a eventi di regolarità, senza dimenticare che grazie a un’automobile o una moto storica si possono vivere emozioni uniche. Mi piacerebbe che i giovani guardassero nei garage dei nonni e, magari, ricostruissero le vetture di famiglia per farle rivivere su strada: sarebbe come rimettere insieme i tasselli del passato vivendo emozioni che difficilmente si potrebbero provare. Molti ragazzi, tra i 25 e i 35 anni, potrebbero avvicinarsi a questo mondo magari creando equipaggi con genitori o amici. Inoltre il nostro club può essere anche utile a ricostruire la storia di un’autovettura o magari ricercare pezzi di ricambio che possono essere difficilmente reperibili».

Tra i probiviri del Clan, che avranno il ruolo di vigilare sulle attività del Circolo, ci sono: Ezio Fiorletta, ex pilota pontino e più volte protagonista della mitica Valvisciolo – Bassiano degli anni Sessanta, e Rodolfo Furlan, che è anche il presidente onorario del Clas, in quanto fondatore 30 anni fa del Circolo che sta continuando la sua crescita nonostante i tre decenni di storia. I revisori dei conti sono Leopoldo Forte e Agostino Neroni.

«La nostra scelta è quella di essere un circolo aperto alle innovazioni ma con i piedi ben piantati nella storia perché siamo convinti che, nel 2022 si debba vivere la passione per le auto e moto storiche con la consapevolezza che viviamo in un periodo storico in cui i giovani vogliono essere coinvolti – ha spiegato Michele Di Mauro, uno dei soci del Clas, professionista della comunicazione nonché voce autorevole nel mondo del motorismo italiano – In queste settimane lavoreremo su due fronti: ci sarà l’avvicinamento al trentennale del club, in programma il prossimo 13 maggio, e poi l’organizzazione della Coppa d’Oro della Maga Circe in programma a inizio giugno».