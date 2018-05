Automezzo rovesciato sulla Pontina: intervento dei Vigili del Fuoco in corso

di Giuseppe Baratta

Incidente sulla Pontina, in direzione Roma, con un automezzo che s’è rovesciato in curva intorno alle 11 all’altezza di Campoverde. Traffico in tilt a causa della chiusura della Pontina con deviazione: lunghissima fila. I vigili del fuoco stanno intervenendo con una gru per liberare la carreggiata.

Gioved├Č 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:32



