Autolinee, zero autobus alle 7.30: la denuncia dei pendolari

Un video emblematico, l'hanno girato mercoledì mattina alcuni pendolari arrivati alla stazione delle autolinee nuove per prendere l'autobus verso la stazione ferroviaria di Latina Scalo. Il piazzale è drammaticamente vuoto. Non c'è neppure un autobus. «Solo qualche corriera» dice un pendolare indicando i mezzi del Cotral per altri centri della provincia. Per le tratte del capoluogo, invece, neppure un autobus. «E' non è la prima volta che succede - racconta un pendolare - davvero è una situazione surreale».

I pendolari raccontano di aver telefonato alla centrale della polizia locale del capoluogo per segnalare il fatto. «Ci hanno ricontattato dopo circa un quarto d'ora confermando che in effetti la ditta che effettua il servizio stava avendo dei problemi per alcuni dipendenti in malattia. Io non so come stiano le cose, ma vorrei che il servizio fosse garantito». Ieri nessuno ha segnalato nuovi problemi, ma era un giorno festivo e pochi i pendolari in giro alle sette di mattina.

Quanto alla possibilità di comunicare alla Csc disservizi sul sito è presente una mail (info@cscmobilita.com)

o viene indicata la possibilità di telefonare a un numero verde che risulta ancora «in fase di attivazione». Quanto a comunicazioni urgenti all'utenza l'iscrizione con l'indicazione della propria mail risulta impossibile da inoltrare. «Sono tutti problemi - dicono i pendolari - che ci complicano la vita e disaffezionano al servizio».