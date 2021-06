Autocarro a fuoco su Via Valmontorio, carico distrutto e strada chiusa

Martedì 29 Giugno 2021, 19:23 - Ultimo aggiornamento: 19:39

Un autocarro, per cause da accertare, ha preso fuoco oggi pomeriggio intorno alle 14:30, mentre transitava su Via Valmontorio a Latina. Era carico di cocomeri e tutto è andato distrutto: sia il mezzo pesante che la frutta, che si è rovesciata per strada.

Il tir e il carico invadono, in questo momento, l'intera carreggiata ed è quindi impossibile il transito: bisognerà attendere che la strada venga liberata da Abc e dal carro attrezzi per la rimozione del mezzo. Ci vorrà probabilmente la mattinata di domani perché la strada venga riaperta.