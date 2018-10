Autobus, biglietti verso l'aumento quello a terra da 80 cent a 1 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il biglietto del trasporto pubblico locale a Latina passerà da 80 centesimi a 1 euro. Un aumento che la giunta sta valutando perché l'attuale costo sarebbe il più basso dell'intera regione, e perché si sta ampliando e migliorando il servizio. L'annuncio è stato dato dal dirigente del settore Trasporti, Francesco Passaretti, ieri, nella commissione al ramo. Resteranno invariati tutti gli altri titoli di viaggio, dal biglietto acquistato a bordo agli abbonamenti, ma ci saranno novità per le agevolazioni, su cui il Comune investiva mezzo milione di euro l'anno; ora si dimezza, portandolo a circa 280mila euro.Finora erano rivolte agli over 65, ora si penserà soprattutto alle persone diversamente abili, che passeranno da un'agevolazione al 50% a una totalmente gratis e con la possibilità dello sconto al 50% per un accompagnatore; le persone con reddito molto basso; i dipendenti pubblici. La giunta, competente per le tariffe, sta già preparando la delibera ma l'assessore ai Trasporti, Francesco Castaldo, precisa che «si tratta ancora di ipotesi allo studio», confermando comunque che «il biglietto a 80 centesimi è davvero molto basso e, per migliorare il servizio, un aumento di 20 centesimi è una cosa di cui si può discutere tranquillamente».Ma non sussiste il rischio di modificare così i criteri della gara? «No, la gara non cambia, non sussistono rischi». Perché non è stato deciso prima della gara? «Alla base della gara non vi fu uno studio attualizzato; era stata predisposta su dati del servizio precedente; oggi, iniziato il nuovo servizio, migliorato di molto, vediamo che gli 80 centesimi sono un prezzo molto basso. L'aumento è comunque qualcosa di cui discuteremo, si farà un passaggio in commissione». Tra le altre novità, le paline elettroniche, dieci in tutto, che arriveranno allo scadere dei primi 150 giorni concessi al gestore per l'avvio del servizio, ovvero entro metà novembre. Passaretti, in commissione ha poi fornito rassicurazioni sull'assunzione anche degli ultimi 5 ex dipendenti del vecchio servizio tpl (due amministrativi e tre che non avevano mai prestato servizio a Latina). L'opposizione ha però scatenato la polemica, con Massimiliano Carnevale che, citando la lista dei lavoratori, ha definito la vicenda «da Procura».