Autobus, a Latina 18 mila biglietti in due mesi: tanti quanti tutto l'anno precedente

Adesso sappiamo che i latinensi prendono l'autobus e sono anche disposti a pagare il biglietto. Sono diciottomila i ticket venduti in un mese e mezzo dopo l'entrata in funzione del nuovo appalto e dei nuovi autobus. «Il numero di tagliandi eguaglia la quota raggiunta in un anno intero dal precedente gestore» spiegano dal Comune che questa mattina in commissione ha fornito i primi numeri dopo l'avvio del trasporto pubblico locale operato dalla CSC.



Nell'odierna commissione trasporti, l’assessore Franco Castaldo, ha anche annunciato l'arrivo delle paline intelligenti che saranno installate alle fermate dei bus nelle prossime settimane. «Le nuove paline, capaci di erogare una serie di informazioni in tempo reale circa percorsi e orari, saranno al centro di una giornata dimostrativa programmata per sabato 22 settembre .- spiega il Comune - in piazza del Popolo. In quell’occasione e per tutto il giorno, gli addetti della CSC saranno presenti con un gazebo e le nuove paline per illustrare ai cittadini le funzionalità».



Contestualmente è stato spiegato che sono state attivate tutte le procedure necessarie per porre in sicurezza le aree destinate alle fermate dei percorsi che insistono su via Epitaffio e in corrispondenza dell’Istituto San Benedetto, punti di alto transito per la presenza della popolazione scolastica di diversi istituti.

Giovedì 6 Settembre 2018



