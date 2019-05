Autoarticolato si ribalta, Pontina chiusa a Borgo Montello in direzione Roma

Pontina chiusa in direzione Roma nei pressi dello svincolo di Borgo Montello per un incidente che si è verificato poco prima delle 13. Un autoarticolato per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo e si è schiantato sul guardrail finendo poi per ribaltarsi dentro il fossato che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale guidati dal comandante del distaccamento di Aprilia, Massimiliano Corradini, e gli addetti dell'Anas. Nessuna conseguenza fortunatamente per l'autista del tir, né risultano altri veicoli coinvolti. La Pontina è stata chiusa e il traffico viene deviato sullo svincolo per Borgo Montello e fatto immettere sulla ss148 immediatamente dopo l'incidente, che è avvenuto nei pressi del cavalcavia. Al momento si è formato circa un chilometro di coda

