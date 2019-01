Auto tampona scuolabus sulla Flacca: paura a Sperlonga

Erano da poco passate le 8 di questa mattina quando il personale operativo dei Vigili del Fuoco è intervenuto sulla via Fiacca, in territorio di Sperlonga, a seguito segnalazioni di un incidente stradale. Sul posto hanno trovato una Bmw station wagon che si era praticamente infilata sotto la parte posteriore di uno scuolabus del Comune di Sperlonga.

Immediatamente i vigili del fuoco provvedevano a estrarre l'abitacolo della vettura una donna e consegnarla ai sanitari del 118. Successivamente i vigili hanno messo in sicurezza entrambi i mezzi utilizzando dei "cuscini da sollevamento", per riuscire a disincastrarli. Al momento dello scontro sullo scuolabus, oltre l'autista, vi era un solo studente minorenne. Entrambi risultano essere illesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA