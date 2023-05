Auto si schianta sulla Pontina ad Aprilia

Mercoledì 17 Maggio 2023, 11:06







Si schianta contro il guard rail della Pontina. Brutto incidente questa mattina ad Aprilia all'altezza di via del Campo dove una donna alla guida del suo veicolo è finita contro le protezioni. L'auto stava procedendo lungo via del Campo per immettersi proprio sulla 148 ma, per cause che sono al vaglio della stradale, si è schiantata. Sul posto, oltre agli agenti della polizia stradale, sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 per i soccorsi. Fortunatamente la donna non è rimasta ferita gravemente. Pesanti disagi alla circolazione sulla Pontina.