Auto si schianta sul ponte: paralizzata la linea ferroviaria

Un incidente stradale ha paralizzato questa mattina la linea ferroviaria Latina-Formia, tra Sezze Romano e Priverno Fossanova. Attualmente il traffico ferroviario è in graduale ripresa dopo essere rimasto paralizzato per ore. Grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici è stata ripristinata la piena funzionalità della linea. Ci sono stati rallentamenti fino a 120 minuti per 2 treni Intercity, che sono stati deviati sulla linea Cassino-Roma, 4 treni Intercity sono stati invece limitati nel percorso, mentre quattro treni Regionali sono stati limitati nel percorso e sostituiti con servizio autobus nella tratta interessata.

L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale San Martino: un'auto si è schiantata contro il muretto del ponte che attraversa la ferrovia facendolo crollare. Anche la strada è stata chiusa per effettuare la riparazione della spalletta del ponte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA