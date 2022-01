Auto si schianta su cabina elettrica: quartiere al buio a Formia

Questa sera intorno alle 20 i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel Comune di Formia in via Marco Tullio Cicerone dopo la segnalazione di un'auto ribaltata. La squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Gaeta arrivata sul posto constatava la presenza un uomo ferito accanto all'auto rovesciata.

Nell'incidente l'automezzo aveva completamente distrutto una cabina dell'energia elettrica causando un blackout nella zona. Dopo aver prestato le prime cure all'uomo, poi preso in cura dai sanitari del 118, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e la colonnina elettrica in attesa del personale specializzato per ripristinare l'erogazione della corrente elettrica in tutta la zona.