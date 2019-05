Auto si schianta contro un Tir sulla Monti Lepini, un ferito in condizioni gravissime

Un uomo è rimasto ferito e versa in gravissime condizioni dopo che la sua auto si è scontrata con un Tir sulla 156 dei Monti Lepini, appena dopo il territorio di Prossedi. L'uomo, 55 anni, di Frosinone, era alla guida della sua Peugeot 206 che per cause in corso di accertamento è finita contro il mezzo pesante.



Il conducente è rimasto incastrato fra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. Subito dopo è stato trasportato da personale dell'Ares 118 all'ospedale di Frosinone. © RIPRODUZIONE RISERVATA