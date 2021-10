Auto si ribalta sulla Pontina, code ad Aprilia

Lunedì 25 Ottobre 2021, 12:08

«Code per incidente sulla SS148 Pontina all'altezza di Aprilia in direzione di Latina», lo ha comunicato Astral Infomobilità. Nel tratto della 148 che attraversa Aprilia un'auto si è ribaltata per cause ancora in corso di verifica da parte della Polizia Stradale. Non vi sono notizie sulle condizioni delle persone a bordo dell'auto, una Fiat Idea.

Già questa mattina si era verificato un altro incidente al km 23+500 della SS148 Pontina all'altezza di Castel Romano in direzione di Pomezia con una lunga coda che arrivava fino a Castel di Decima.