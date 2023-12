Colpisce tre auto parcheggiate e finisce sottosopra: auto si ribalta nella notte in viale XVIII Dicembre

Questa notte una Jeep Compass con a bordo due ragazzi si è ribaltata in maniera autonoma in viale XVIII dicembre, poco prima dell'incrocio con via Armellini, sulla circonvallazione di Latina.

Secondo i primi accertamenti da parte dei carabinieri di Pontinia, la Jeep avrebbe centrato tre auto in sosta sul lato destro della strada, finendo sottosopra al centro della carreggiata.

Immediato l'intervento sul posto dei vigili del fuoco e di un'ambulanza del 118, i cui sanitari hanno prestato primo soccorso ai due giovani, fortunatamente entrambi praticamente illesi. I rilievi sono stati effettuati dai militari dell'Arma della stazione di Pontinia.