Auto si ribalta e finisce fuori strada a Pontinia, due feriti estratti dall'abitacolo

Alle quattro di questa notte i Vigili del Fuoco del Comando di Latina sono intervenuti a Pontinia a seguito della segnalazione giunta al numero unico di emergenza di un incidente stradale sulla migliara 47 nei pressi del civico 501. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri e i sanitari del 118 e si sono trovati davanti una vettura ribaltata nel canaletto adiacente la carreggiata. All'interno c'erano due persone ferite.

Subito i vigili del fuoco provvedevano ad estrarre uno dei due uomini feriti, rimasto incastrato nella vettura, in collaborazione con il personale del 118. E' stato necessario utilizzare cesoie e divaricatore per accedere all'interno della vettura e dar modo al personale sanitario di stabilizzare il secondo ferito. I due uomini sono stati trasferitoi in ospedale in codice rosso. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso indagini dei carabinieri.