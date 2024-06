Domenica 2 Giugno 2024, 08:10

L’ennesima auto rubata e data alle fiamme ad Aprilia. Non si contano più ormai i veicoli rubati e poi ritrovati bruciati nel comune del nord pontino. L’ultimo caso in ordine di tempo si è verificato mercoledì notte in via delle Valli, a due passi dalla piscina Primavera.

Era da poco passata la mezzanotte quando i residenti della zona hanno sentito un forte odore di bruciato. Non appena si sono affacciati alle finestre si sono immediatamente accorti che le fiammo stavano letteralmente divorando un’auto parcheggiata a bordo strada. Subito è partita la segnalazione ai vigili del fuoco del comando di viale Europa che sono intervenuti qualche minuto più tardi nel quartiere di Vallelata iniziando le operazioni di spegnimento del rogo.

L’incendio è stato quindi sedato dopo pochi istanti e la situazione è tornata alla normalità. C’è anche qualche abitante di via delle Valli in precedenza aveva sentito qualche esplosione. «Qualcosa di molto simile a dei colpi di pistola – ci spiega una donna che risiede proprio in via delle Valli – sembravano degli spari. E’ successo qualche istante prima che divampasse l’incendio».

I carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, giunti sul posto per il rogo dell’auto, non hanno trovato conferme in merito ai presunti colpi d’arma da fuoco. Probabilmente le esplosioni sentite dai residenti riguardavano gli pneumatici detonati dopo che il veicolo è stato completamente investito dalle fiamme. Dai rilievi eseguiti dai militari del reparto territoriale di via Tiberio, è emerso che l’auto era stata rubata qualche giorno prima e poi, evidentemente, abbandonata in via delle Valli. Per questo sono in corso ulteriori accertamenti per capire se il mezzo sia stato usato per qualche colpo perpetrato ad Aprilia o nelle zone limitrofe. E non è la prima auto rubata ridotta in cenere.

Pochi giorni fa, nel centro di Aprilia, un altro veicolo è stato incendiato. Anche in quel caso, l’auto era stata rubata in precedenza nel comune di Pomezia. Ma in settimana almeno altre tre auto sono andate letteralmente in fumo. La prima è stata divorata dalle fiamme a Fossignano.

A bruciare una Fiat 500 rubata qualche ora prima a Tor San Lorenzo. Poi altri due veicoli, appartenenti entrambi ad una donna, incendiati in via delle Orchidee, nella zona di La Gogna. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che i militari che hanno eseguito i rilievi. E su quest’ultimo rogo in particolare proseguono le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia per capire se si è trattato di un’azione dolosa o di un fatale corto circuito.