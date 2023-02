Domenica nera sulle strade di Aprilia, auto ribaltata e uomo investito

E' stata una domenica decisamente complicata quella appena passata sulle strade apriliane. Ieri pomeriggio verso le 17 sulla complanare della Pontina, poco dopo Italcarni, un'auto si è ribaltata a seguito di un incidente che ha visto coinvolto anche un secondo veicolo. Sul posto sono intervenuti, pochi minuti dopo la segnalazione, i soccorritori del 118 San Paolo della Croce per verificare le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro. Presenti anche i vigili del fuoco di Aprilia, che hanno messo in sicurezza l'auto finita sottosopra, e gli agenti della polizia municipale del comando di viale Europa che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente. Fortunatamente solo tanto spavento ma nessun ferito.

Decisamente più grave quanto accaduto qualche ora più tardi, stavolta in via Carroceto, all'altezza dell'incrocio con via Vanzini. Una Mercedes, guidata da un quarantenne del posto, intorno alle 19, ha travolto un uomo che stava camminando sul ciglio della strada. Il tratto di strada dove si è verificato l'investimento risulta scarsamente illuminato, nonostante la polizia locale in passato abbia fatto diverse segnalazioni agli uffici competenti. Il conducente dell'auto si è subito fermato per soccorrere il ferito. Pochi minuti dopo sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto e poi hanno trasferito la vittima in codice rosso presso la clinica di via delle Palme di Aprilia. Le sue condizioni sono gravi ma al momento non sembra correre pericolo di vita. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito.