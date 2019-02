Auto prende fuoco a Cori, grande spavento per le quattro persone a bordo

Grande spavento ma per fortuna nessuna conseguenza - tranne quella dell'auto distrutta - per quattro persone che hanno visto andare a fuoco l'automobile sulla quale viaggiavano.



E' successo nel territorio di Cori, in via Gramsci, dove i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire per l'auto avvolta dalle fiamme. Le cause - secondo i primi riscontri - sono presumibilmente di natura accidentale.



Illese le persone che erano a bordo e accortesi di quello che stava accadendo sono scese dall'auto e hanno dato l'allarme. © RIPRODUZIONE RISERVATA