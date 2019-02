Auto in sosta danneggiate per passare il tempo, uomo denunciato a Gaeta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si divertiva a danneggiare le auto in sosta. Di fatto era diventato una sorta di passatempo. Tutte le mattine usciva di casa e con un oggetto metallico graffiava la carrozzeria dei veicoli che si trovava di fronte. Un uomo di 60 anni di Gaeta è stato denunciato da personale della Polizia di Stato del locale commissariato con l'accusa di danneggiamento aggravato continuato.Le indagini hanno avuto inizio dal mese di novembre 2018, quando un cittadino ha denunciato svariati atti vandalici in danno dell’autovettura acquistata da poco. Gli accertamenti in centro città effettuati dagli investigatori hanno permesso di riscontrare decine di autovetture graffiate. Molti non avevano mai denunciato i danni, ma i casi - si è scoperto in questi mesi - erano stati numerosissimi e andavano avanti da molto tempo.Il sessantenne è stato colto sul fatto dopo che il cittadino che aveva denunciato i danni ha deciso di riverniciare completamente la sua auto. A quel punto il pensionato è tornato in azione, ma stavolta è stato sorpreso dalla polizia e denunciato.