Arrivano nuove auto ibride, Poste Italiane nel pontino raggiunge gli 87 mezzi “green”

Poste italiane viaggia sempre più “green” nel Pontino. Da alcuni giorni, infatti, sono già operative presso i Centri di Distribuzione della provincia ulteriori 7 nuove auto Hybrid per il recapito di corrispondenza e pacchi che vanno ad aggiungersi alle 30 consegnate nello scorso mese di giugno.

Con questa nuova fornitura la flotta aziendale di Poste Italiane nel pontino raggiunge gli 87 mezzi “green” che ogni giorno vengono usati dai portalettere per svolgere la loro attività. Nel dettaglio, oltre alle complessive 37 auto Hybrid, il parco veicoli “ecologici” a disposizione dei Centri di Distribuzione di Latina e provincia si compone di 12 quadricicli elettrici, i 4 tricicli basso emissivi e i 34 veicoli alimentati a gasolio e GPL.

Oltre al positivo impatto ambientale, alta è l’attenzione di Poste Italiane anche in relazione ad altri aspetti altrettanto importanti. I veicoli, infatti, prima di essere inviati sul territorio sono stati modificati e resi funzionali alle esigenze del servizio postale. Ad esempio, in alcune auto il sedile passeggero è stato dotato di un particolare allestimento per l’alloggiamento delle cassette e/o di particolari scaffalature per il trasporto dei pacchi. In altri veicoli sono stati installati accessori ad hoc quali il sistema Keyless Entry&Start per il riconoscimento a distanza del conducente. Grazie a questa tecnologia, le portiere e il portellone si sbloccano automaticamente, facilitando il lavoro degli operatori.

Il rinnovo della flotta aziendale in ottica sostenibile è uno degli obiettivi del piano industriale ’24 SI’ dell’Azienda guidata dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, e proseguirà per tutto il 2022. Al momento sono 13 mila i veicoli green che Poste ha messo su strada, per arrivare nel 2024 ad un totale di 17.000.

Con i nuovi mezzi elettrici, dunque, la mobilità dell’Azienda è sempre più sostenibile, in linea con l’ESG – Environmental Social and Governance, il piano d’azione in materia di sostenibilità ambientale e sociale del Gruppo.