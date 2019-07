Un uomo è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto sull'Appia, all'altezza di Cisterna, in un luogo purtroppo tristemente noto per gli scontri. Secondo una prima ricostruzione il Suv sul quale viaggiava è uscito di strada in modo autonomo, finendo contro un albero. Una Mercedes si è messa di traverso sulla carreggiata per evitare l'impatto.



Disagi al traffico, per il momento, mentre le condizioni dell'uomo per fortuna non sarebbero gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA