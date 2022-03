Auto finisce fuori strada e sfiora un passante, giovane miracolato a Terracina Il video

Lunedì 21 Marzo 2022, 10:19

Una manciata di centimetri, solo pochi secondi, una tragedia sfiorata. Sabato 19 marzo la morte è passata a fianco di un giovane di Terracina. Sono le 7:40 del mattino, ci troviamo a Pisco Montano, sull'Appia, all'ingresso sud della città. Un ragazzo sta scaricando delle cose dal bagagliaio della propria auto davanti al ristorante L'Ostricaro. Proprio in quel momento alle sue spalle, un'auto, che sta procedendo in direzione Fondi, per ragioni non chiarite, fa un testa coda e va a schiantarsi contro il muretto sul ciglio della strada. L'auto in sosta viene sfiorata, roba di centimetri, il proprietario solo all'ultimo si accorge della vettura che piomba come un missile, si mette le mani in testa e ci mette poco a capire di essere stato miracolato. Anche il conducente dell'altro veicolo resta per fortuna illeso. La scena è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza presente nel punto dell'incidente.