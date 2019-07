Auto fuori strada e contro un trattore, due incidenti e tre feriti in poche ore a Latina

Due incidenti stradali e tre persone ferite a Latina nell'arco di poche ore. Nella notte un'auto è finita fuori strada in via del Lido, trasportati in ospedale in codice rosso - il più grave - due ragazzi del capoluogo. Accertamenti sulla dinamica in corso da parte delle forze dell'ordine.



Nel pomeriggio, invece, a Borgo Faiti, una Panda è finita contro un trattore che viaggiava sull'Appia. Praticamente distrutta l'auto e ferito il conducente, anche lui trasferito in codice rosso al "Santa Maria Goretti" di Latina.