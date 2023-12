Latina, auto fuori strada: mamma e figlia di un anno ferite elitrasportate a Roma

Uno spaventoso incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi su strada Podgora, non lontano dall'omonimo borgo di Latina. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, una Ford C-Max guidata da una donna di 37 anni, in auto con a bordo sua figlia di neanche uno, è finita autonomamente fuori strada mentre si dirigeva verso il borgo pontino, centrando in pieno il ponticello d'entrata di un'abitazione privata al lato della strada.

Immediato l'intervento sul posto di una volante di polizia, dei vigili del fuoco e di un'ambulanza, accompagnata da un'auto medica. A riportare le ferite più gravi la piccola, tirata fuori dai poliziotti e dai pompieri e affidata insieme a sua madre ai paramedici del 118.

Viste le ferite riportate, tuttavia, i sanitari hanno optato per l'intervento di due eliambulanze, le quali hanno trasferito la bimba all'ospedale Bambino Gesù di Roma, mentre la madre al Gemelli.

Ad occuparsi dei rilievi, invece, la polizia locale.