Auto finisce in mare al porto di Formia, in corso le operazioni di recupero

Un'automobile è finita in mare questa mattina al porto di Formia. Il veicolo era parcheggiato nei pressi della banchina del molo "Azzurra" quando, per cause da accertare, è caduto in acqua. Si tratta di una Mercedes sulla quale, per fortuna, non c'erano passeggeri.Sono già scattate le operazioni di recupero del mezzo. L'ipotesi è che il proprietario lo abbia parcheggiato e si sia allontanato senza mettere il freno a mano o che qualcosa non abbia funzionato nel sistema frenante, facendo partire l'auto fino a farla cadere in mare.