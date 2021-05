Auto in fiamme nella notte ad Aprilia, esplosione e danni in centro

È accaduto attorno alle 22.50 in pieno centro davanti al bar Manduca: un'auto - parcheggiata in via Giovanni XXIII - è stata avvolta dalle fiamme ed è andata distrutta. Poi si è avvertita un'esplosione. Danneggiata anche l'auto in sosta accanto. Paura tra i residenti, alcuni dei quali sono scesi in strada. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Aprilia che hanno spento il rogo. Da chiarire le cause. Indagano i carabinieri.

