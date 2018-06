Auto in fiamme nella notte ad Aprilia, è accaduto in pieno centro

di Raffaella Patricelli

Un'auto parcheggiata in strada, in pieno centro, è stata avvolta e distrutta dalle fiamme. E' accaduto nella notte ad Aprilia in via San Michele a pochi passi da piazza Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che attorno alle 2.40 hanno messo in sicurezza l'area e spento il rogo. I carabinieri ora stanno eseguendo degli accertamenti per capire le cause dell'incendio. L'ennesimo in città.

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:05



