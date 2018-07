Auto distrutta dalle fiamme ad Aprilia, sul posto carabinieri e vigili del fuoco

di Raffaella Patricelli

Non si esclude nessuna pista, neanche quella dolosa, sull'incendio di un'auto - l'ennesimo - avvenuto questa mattina attorno alle 7 ad Aprilia. I vigili del fuoco del distaccamento di viale Europa sono intervenuti in via dei Cigni, in località Fossignano, periferia apriliana. Un'auto in sosta è stata avvolta dalle fiamme e completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che ora stanno eseguendo tutti gli accertamenti per capire cosa sia accaduto. Il sospetto è che si sia trattato di un nuovo incendio doloso. Nessuno per fortuna è rimasto ferito.

Marted├Č 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:54



