Auto contro un palo ad Aprilia, muore un ragazzo

di Raffaella Patricelli

Tragico schianto ad Aprilia, in via Crocette di Carano. Un'auto - una Mini One - ha perso il controllo non lontano dal ristorante Il Capanno e si è ribaltata finendo contro un palo. L'impatto è stato devastante e il ragazzo che era alla guida è morto sul colpo. Sono sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Gioved├Č 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA