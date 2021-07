Sabato 3 Luglio 2021, 15:52

Incidente, fortunatamente non grave, all'ultima rotonda di via del Lido a Latina. Uno scooter si è scontrato con un'auto e il centauro è finito a terra. Sul posto la polizia locale e i sanitari del 118. Ferite lievi per il conducente del motociclo. Qualche disagio per il traffico verso il mare e verso il capoluogo.