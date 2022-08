Auto bruciate in via Copenaghen, niente tracce né testimoni

Nessuna traccia, nessun innesco e nessun testimone. E' mistero fitto sull'attentato incendiario che la notte di lunedì ha risvegliato i residenti di via Copenaghen per il rogo di due auto posteggiate a bordo strada sotto la palazzina abitata dai proprietari.

Questi ultimi sono una coppia di ristoratori di 54 e 51 anni, gestori di una pizzeria che si trova poco lontana dal centro cittadino di Latina. Come ogni sera avevano parcheggiato le vetture, una Smart Fortwo e una Mazda, vicino casa ma nel cuore della notte le hanno ritrovate bruciate nonostante fossero a distanza di alcuni metri. La prima era stata completamente distrutta dalle fiamme, la seconda era gravemente danneggiata nella parte anteriore.



Un atto doloso dunque e un gesto mirato, che aveva un bersaglio preciso. Ma sembra impossibile al momento, per gli investigatori della polizia, seguire una pista precisa per risalire alla mano e al movente. Dopo aver domato le fiamme e scongiurato danni anche ad altre auto posteggiate nelle vicinanze, il sopralluogo dei vigili del fuoco e le ispezioni dei poliziotti esperti della scientifica non hanno dato i risultati sperati, nonostante ci siano pochi dubbi sull'origine intenzionale dell'episodio. Sul luogo dell'incendio e all'interno delle due vetture infatti non sono stati rinvenuti inneschi né tracce utili.

Gli stessi proprietari, nel corso dei primi colloqui avuti con gli agenti della squadra volante intervenuti sul posto, non hanno saputo spiegarsi quanto accaduto. Hanno riferito di non aver non aver avuto liti tali da giustificare un gesto così grave, di non aver mai subito minacce né tentativi di estorsione legati alla loro attività commerciale. Nessuno inoltre, tra i vicini di casa e i residenti della strada, sembra aver notato qualcuno o qualcosa di sospetto. Le indagini dunque si muovono per il momento in tutte le direzione, senza tralasciare nessuna possibile pista, ma sembrano ancora ben lontane dal prendere una direzione precisa.