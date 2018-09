Auto ariete contro bancomat e distributore a Latina: ma i due colpi falliscono

Raffica di tentativi di furto con un'auto ariete questa notte a Latina. I banditi hanno prima tentato di rubare la cassaforte del bancomat della filiale Unicredit di Borgo Sabotino, senzi riuscirci, poi, presumibilmente la stessa banda ha sfondato la colonnina del self service del distributore dell'Agip in via del Crocefisso, anche in questo caso senza riuscire nell'intento. Sul posto gli agenti della Squadra Volante della Questura. © RIPRODUZIONE RISERVATA