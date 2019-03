Auto distrutta da un incendio a Latina. Personale dei Vigili del Fuoco* è intervenuto in via Copenaghen, a seguito della segnalazione di un incendio



Avvolta dalle fiamme una piccola utilitaria interessata da un incendio nel vano motore.



Si indaga per risalire alle cause, presumibilmente di natura accidentale. Non si registrano persone coinvolte. © RIPRODUZIONE RISERVATA