Giornata dell'autismo, l'associazione che aiuta le famiglie e fa da tramite con le istituzioni

Nella giornata dedicata ai disturbi dello spettro autistico l'associazione Latinautismo ricorda la sua attività sul territorio a sostegno delle famiglie e d'intesa con le istituzioni.

«L'autismo - spiegano dall'associazione - è un disturbo del neuro-sviluppo che, solitamente, si manifesta in tenera età. Ma come si riconosce? E, soprattutto, come si affronta? Operiamo accanto alle famiglie creando ambienti di condivisione, supporto e confronto, offriamo accoglienza, ascolto e aiuto ai genitori ad orientarsi, curando anche i rapporti con le istituzioni».

APPROFONDIMENTI LATINA Autismo, corso di alta formazione in collaborazione con il Consorzio... VIDEO Il video di Latinautismo

L'associazione promuove anche iniziative sportive, formative, socio-sanitarie e di avviamento lavorativo, per il raggiungimento di obiettivi e progressi positivi. Tra le iniziative è in programma un webinar il 10 aprile d'intesa con l'Ordine dei medici di Latina.

Ultimo aggiornamento: 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA