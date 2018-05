Autismo, esperti e famiglie a confronto a Latina

Barriere fisiche ma anche, soprattutto invisibili. Lo sforzo più grande sta nell'individuarle e il lavoro successivo è quello di abbatterle. Si parte da qui nel parlare di autismo. Ed è per questo che l'amministrazione comunale di Latina ha organizzato un incontro sul tema, in collaborazione con il Garante per l'infanzia della Regione Lazio, la Asl, la Rete Città Sane, l'associazione LatinAutismo onlus e il coordinamento Via Libera. L'appuntamento è domani, venerdì 25 maggio, a partire dalle 9 presso la Sala De Pasquale del Comune.



«L'idea di una riflessione allargata intorno al tema dell'autismo spiega l'assessora al Welfare Patrizia Ciccarelli - nasce su sollecitazione delle tante famiglie che hanno in casa una persona affetta da disturbo dello spettro autistico e che da tempo chiedono lo spazio per un confronto costruttivo sulle risorse a disposizione sul territorio per progettare una migliore qualità della vita per gli autistici e per chi è loro vicino».

L’incontro si aprirà con i saluti del sindaco Damiano Coletta, dell’assessore Ciccarelli, di Monia Magliocco e Paola Scalfati, rispettivamente presidente e vice presidente dell’associazione LatinAutismo. I lavori si articoleranno per l'intera giornata su più moduli e affrontando i diversi aspetti legati all’autismo: dalla presa in carico allo stato dei servizi sanitari e socio-sanitari fino all’aspetto della sussidiarietà necessaria nella cura e nell’accompagnamento delle persone affette da disturbo dello spettro autistico.



Nel corso del convegno sarà dato spazio al contributo di esperti ed operatori sanitari, al dibattito con associazioni, dirigenti scolastici e famiglie, ad eventuali interventi del pubblico in sala. Parteciperanno come relatori, tra gli altri, l’assessore alle Politiche Sociali e Welfare della Regione Lazio Alessandra Troncarelli, il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Jacopo Marzetti, Federico Balzola, gastroenterologo presso l’ospedale Le Molinette di Torino, esperto di patologia gastrointestinale nei pazienti affetti da autismo.



