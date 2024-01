Australian Open, Zeppieri batte Lajovic e passa al secondo turno «La stagione è iniziata bene»

Giulio Zeppieri supera il primo turno degli Australian Open battendo il serbo Dusan Lajovic, n. 51 al mondo, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 7-6(3) in due ore e mezzo di gioco. Il talento di Latina nel secondo turno, affronterà Cameron Norrie, numero 19 del seeding.

«La stagione è iniziata molto molto bene e ne sono contento, spero possa aiutarmi anche per tutto il resto dell'anno» ha commentato Zeppieri alla fine del match, come riporta l'Ansa. «L'obiettivo di questo 2024? Chiudere tra i primi 100 e prima lo farò e prima me ne potrò porre altri». Nella sfida giocata nella notte italiana Zeppieri non partiva favorito. «Sono

entrato bene in campo - ha spiega al termine dell'incontro - Avevamo preparato bene la

partita anche perché sapevamo cosa aspettarci da lui. Fortunatamente ci hanno messo su un campo piccolo e questo credo mi abbia aiutato molto, lui ama stare dietro e iniziare bene lo

scambio quindi il campo piccolo mi ha favorito nel servizio e nella risposta.

Ci portiamo a casa un'ottima vittoria, ottimi momenti di tennis».

Il prossimo match vedrà Zeppieri affrontare la testa di serie numero 19 Cameron Norrie: «Abbiamo giocato in qualificazione a Roma qualche anno fa - sottolinea - ma ovviamente in condizioni molto diverse, e anche il suo ranking era decisamente diverso. Fisicamente è molto preparato, ha un ottimo rovescio, è mancino come me e serve bene. Inutile dire

che sarà una partita tosta. Dovrò recuperare bene dalle fatiche di oggi ma sono convinto di poter fare un ottimo match. Lui è il favorito ma questo cambia poco, non mi farò impressionare e farò il mio match».

Con il successo contro Lajovic Zeppieri sale al numero 107 della classifica Atp, migliore performance in carriera. La vottoria contro Norrie gli garantirebbe l'accesso nella top 100.