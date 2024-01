Seconda partecipazione ad uno Slam in carriera e prima volta all’Australian Open per Giulio Zeppieri. Il tennista di Latina ha staccato, all'alba di oggi, il biglietto per il tabellone principale del “major” grazie alla bella e convincente vittoria arrivata nell’ultimo turno delle qualificazioni contro lo svizzero Alexander Ritschard, numero 198 della classifica mondiale, in due set con un doppio 6-3 in poco più di un’ora di gioco.

Uno Zeppieri davvero eccellente nei propri turni di servizio, visto che l’azzurro non ha concesso nemmeno una palla break all’avversario. Sono sei gli ace a referto, vincendo l’86% dei punti quando ha servito la prima ed il 79% con la seconda. I vincenti del 22enne talento mancino sono stati 23 contro i 12 dell’elvetico, che ha commesso molti più errori non forzati (28 contro 17).

Dopo un iniziale equilibrio, la svolta nel primo set arriva al sesto game, quando "Zeppo" ottiene il break.

Occasione subito sfruttata dal pontino, che chiude sul 6-3. Nel secondo parziale ha una palla break nel terzo gioco, ma non riesce a sfruttarla. Dal 2-3 Giulio vince quattro game consecutivi, riuscendo a strappare per due volte la battuta al rossocrociato. L’azzurro trova il break nel settimo e nono gioco, andando ad imporsi nuovamente per 6-3 e festeggiando l’ingresso nel main draw: è la terza volta dopo le due consecutive centrate sul "rosso" del Roland Garros di Parigi.

Per lui il primo avversario nella notte di domenica 14 gennaio sarà il serbo Dusan Lajovic, n.52 ATP, che nelle dieci precedenti partecipazioni vanta gli ottavi del 2021 (stoppato dal tedesco Alexander Zverev) come miglior risultato. Pure in questo caso si tratta di una sfida inedita. Curiosità: nel 2019 Zeppieri fu semifinalista nel torneo junior quando fu fermato dall'amico Lorenzo Musetti, poi vincitore del titolo.