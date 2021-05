Attraversa con il suv la ztl in piazza del Popolo, poi aggredisce una coppia

Lite in strada e aggressione questa mattina in piazza del Popolo a Latina. Secondo la ricostruzione degli agenti di polizia, un automobilista alla guida di un suv ha percorso la zona a traffico limitato intorno alla piazza centrale rischiando di investire due pedoni, una coppia di anziani che stava attraversando. Quando i due lo hanno fermato e invitato a prestare attenzione la reazione del conducente è stata violenta. L'uomo, secondo le informazioni raccolte, è sceso ed ha aggredito la coppia fino a spintonarla e a provocare la caduta della donna. Poi è risalito in auto e a tutta velocità si è dileguato. Le persone che hanno assistito alla scena hanno immediatamente chiamato la polizia che è arrivata sul posto con una pattuglia cercando di ricostruire quanto accaduto e raccogliendo informazioni utili per rintracciare il pirata della strada.

