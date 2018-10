Paura al porto di Formia per i passeggeri della nave "Don Francesco" che si è messa di traverso ed è finita sulla banchina mentre attraccava. L'imbarcazione proveniva da Ponza.



Una manovra per cercare di raddrizzare lo scafo è ancora in corso, non si hanno al momento notizie di persone rimaste ferite.