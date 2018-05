Attenzione, attraversamento rospi: al Parco Nazionale del Circeo cartelli per proteggere le rane

di Ebe Pierini

Si dice che a baciarli certi rospi diventino principi. Almeno nelle fiabe. Nel dubbio è bene non calpestarli. Al centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo, nel cuore del quale campeggia un vero e proprio stagno con tanto di cannucce e muschio, per proteggere i ranocchi hanno persino affisso dei cartelli segnaletici sui quali campeggiano l’immagine di un anfibio e l’ammonimento: “Attenzione attraversamento di rane e rospi. Non schiacciarli”. D’altronde la loro presenza è annunciata dall’allegro gracidare che accoglie le persone quando si avvicinano a quello specchio d’acqua verdognola. Quindi il nutrito pubblico che ogni giorno affolla il centro visitatori del Parco deve prestare attenzione a dove mette i piedi perché, se solitamente rospi e ranocchie preferiscono starsene ammollo nello stagno, nascosti tra la vegetazione, può capitare che si avventurino fuori dal loro habitat natura e saltellino sulla piazzetta. Proprio per tutelare quei simpatici anfibi il Parco Nazionale del Circeo ha deciso di proteggerli mettendo in guardia i visitatori, grandi e piccini.

Mercoledì 9 Maggio 2018



