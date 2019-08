Attentato al Parco del Circeo: trovate le impronte dei responsabili

Nella notte del 24 giugno scorso l'attentato al Parco nazionale del Circeo. Ignoti avevano cosparso di liquido infiammabile il perimetro degli uffici di via Carlo Alberto, a Sabaudia, abbandonando poi tre taniche di plastica utilizzate per trasportare il gasolio. Sul luogo era stato rinvenuto un plico indirizzato al comandante della stazione dei carabinieri del Parco contenente alcune cartucce. A distanza di due mesi dell'episodio, arrivano i risultati degli accertamenti tecnico scientifici effettuati dal Ris dei carabinieri di Roma e dal Nucleo investigativo di Latina, che consentiranno una svolta nelle indagini. Sul materiale rinvenuto e sequestrato sono state infatti isolate le impronte dei responsabili. Sarà quindi possibile risalire al Dna e stringere il cerchio per individuare gli autori del gesto.

