Attentato al Nicolosi: bottiglia incendiaria contro Antonio Di Silvio

Un agguato si è consumato questa mattina in uno degli appartamenti popolari del quartiere Nicolosi. Vittima è Antonio Di Silvio, residente in uno degli appartamenti al piano terra della zona, rimasto ustionato e trasferito in ospedale a Latina. Secondo la ricostruzione, uno sconosciuto si è presentato alla porta dell'abitazione e ha lanciato contro l'uomo una bottiglia incendiaria che ha innescato immediatamente le fiamme. L'attentatore è poi scappato facendo perdere le tracce mentre Antonio Di Silvio, detto "Cavallo", è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e portato d'urgenza al Goretti. Per domare il fuoco e scongiurare danni più gravi è stato necessario anche l'intervento di una squadra di vigili del fuoco. Gli investigatori dei carabinieri sono al lavoro per rintracciare il responsabile dell'agguato.