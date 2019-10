Attacco hacker ai sistemi informatici del comune di Priverno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comune di Priverno in tilt per l'attacco degli hacker che sono riusciti ad entrare in nottata nei sistemi informatici dell'istituzione locale e dello stesso sindaco. I funzionari comunali, su disposizione del primo cittadino Anna Maria Bilancia, hanno immediatamente allertato la Polizia Postale che è giunta in pochissimo tempo a stabilire la provenienza delle prime email infettate: provenivano da Singapore e tutte con indirizzi di partenza collegati agli indirizzi comunali in rubrica informatica del comune privernate. Alcuni dipendenti hanno aperto le email e come prima conseguenza hanno "assorbito" uno dei virus tanto da bloccare computer e smartphone personali.L'unica cosa da fare, dicono al comune, di non non aprire le email o pec sospette al fine di bloccare in partenza la diffusione dei virus nei driver. Le indagini della Polizia Postale ora mirano a bloccare la mole di mail sospette in arrivo oltre che indagare sui veri motivi di questo attacco improvviso.