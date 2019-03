Atletica, la triplista Claudia Tessitore vince nel trofeo nazionale “Ai Confini delle Marche”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Pala indoor di Ancona nel trofeo “Ai Confini delle Marche” si conferma ancora una volta la formiana Claudia Tessitore che, con i colori della rappresentativa del Lazio, si è aggiudicata la gara di salto triplo con il personale di 11,74 metri. La kermesse, che era come una sorta di campionato italiano invernale è stata dominata dalla portacolori della Poligolfo, che ha battuto per soli tre centimetri di differenza la padrona di casa Francesca Cuccù e l’abruzzese Ilaria Monaco (11.22). La Tessitore, seguita dal tecnico Dimitri Chinappi, resta al vertice delle graduatorie nazionali under 15 e chiude alla grande la stagione indoor. Sempre ad Ancona ottimi risultati per l'Atletica Latina 80: il colored Kevin Ruiu ha centrato il terzo posto nel lancio del peso al criterium under 16, scagliando l'attrezzo a 11,93. Bella risposta anche dal compagno di squadra Davide Zuliani, che centrava il primo posto nel Tetrathlon con delle prestazioni altisonanti: 8,57 nei 60 ostacoli, 11,23 nel peso, 1,62 nell'alto e 2'57" nei 1000. A Cassino nell’ultima fase dei campionati societari regionali di cross Vittoria Osawaru e Mario Roani, allenati da Livio Mansutti, hanno messo le mani sulle proprie gare. La Osawaru parteciperà alla finale nazionale che si terrà domenica 10 marzo a Venaria Reale (Torino) insieme al team juniores.