Atletica, la nazionale in raduno a Formia: occhi puntati sul triplista Fabrizio Donato

Dopo la cancellazione del raduno delle staffette di metà marzo per l’emergenza pandemica (tra i convocati figuravano i velocisti Filippo Tortu e Marcell Jacobs, neo campione dei 60 metri piani indoor di Torun 2021), torna al Centro di preparazione olimpica di Formia la Nazionale italiana di atletica leggera. Tamponi per tutti, distanziamento, massima attenzione, seguendo passo dopo passo i protocolli sanitari. Al “Bruno Zauli” uno stage dedicato a salti e ostacoli per mettere a punto la stagione all’aperto, tra i mille appuntamenti previsti, uno su tutti le Olimpiadi di Tokyo (30 luglio-8 agosto), ma per le “promesse” anche gli Europei under 23 in programma a Bergen (Norvegia, 8-11 luglio). «Scambio di idee e confronto tra atleti e tecnici di specialità diverse sono l’elemento fondamentale in un raduno – sottolinea il responsabile azzurro degli ostacoli Gianni Tozzi - In questo periodo si crea la base di attività che consente di affrontare la stagione senza cali di condizione». Da seguire Elisa Di Lazzaro (Carabinieri) e Lorenzo Perini (Aeronautica) e pure gli sprinter Federico Cattaneo (Aeronautica) e Davide Manenti (Aeronautica). Sempre a Formia fino ad oggi lavoro collettivo per un gruppo di saltatori, alla presenza del bronzo olimpico di Londra 2012 Fabrizio Donato (Fiamme Gialle).

