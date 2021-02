Atletica, da Sezze al tetto d'Italia: Angelo Ulisse campione sui 60 metri

Spettacolo Angelo Ulisse. La freccia di Sezze sfreccia più veloce di tutti aggiudicandosi nel tardo pomeriggio di oggi - 6 febbraio - il titolo italiano juniores sui 60 piani. Una splendida impresa dell’atleta delle Fiamme Gialle Simoni, che ha dominato la scena sul rettilineo del Palaindoor di Ancona chiudendo davanti a tutti con il crono di 6”82 precedendo i suoi acerrimi rivali, il veneziano della Biotekna Marcon Federico Guglielmi (6”85) e il siracusano e neo Fiamme Gialle Matteo Melluzzo (6”89). Un’altra affermazione d’oro per lo sprinter lepino dopo il successo ai tricolori Allievi del settembre 2020 al “Raul Guidobaldi” di Rieti: sulla pista laziale dominò la scena all’aperto sui 100 metri con il personal best di 10”67, 14esimo all time. Il 17enne (sarà maggiorenne il prossimo 22 marzo) è allenato a Castelporziano dall’ex quattrocentista azzurro Claudio Licciardello.

Ultimo aggiornamento: 19:55

