Sarà la prima competizione “virtuale” di salto con l’asta al mondo, organizzata da Fine Hygienic Holding, uno dei principali gruppi specializzato nel campo del benessere e produttore di articoli per l’igiene a base di carta. L’evento dal titolo “FINEst Pole Vaulter in the Word” avrà come scenario suggestivo la pedana del Centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” di Formia: l’appuntamento è fissato lunedì 17 agosto alle 15 e sarà trasmesso in diretta streaming. Insieme ad alcuni dei più grandi protagonisti internazionali della disciplina salterà in diretta dalla città del Golfo anche il campione filippino EJ Obiena, medaglia d’oro ai campionati asiatici. Tutti gli atleti prenderanno parte alla manifestazione indossando una innovativa mascherina autodisinfettante firmata Fine Guard Sports, in grado di eliminare germi, batteri e virus, compreso il Coronavirus. Lo stadio degli Aranci, che il 28 aprile 2008 divenne Centro mondiale della IAAf di salto con l’asta, ha ospitato in passato i fuoriclasse dell’atletica leggera: da Sergey Bubka (che nell’ambito del Formia World Meeting del 1991, l’invenzione del cavaliere Elio Papponetti, valicò l’asticella a 6.01 stabilendo uno dei suoi famosi 35 record mondiali) alla russa Yelena Isinbayeva, all’ex azzurro Giuseppe Gibilisco fino all’olimpionico di Rio 2016, il brasiliano Thiago Braz, che si allena attualmente con il tecnico Vitaly Petrov, lo scopritore di Bubka. Durante l’evento di lunedì 17 tre astisti di livello mondiale eseguiranno i loro salti da tre Paesi diversi. Ogni partecipante regolerà l’altezza della propria asticella ed effettuerà il salto: l’intera competizione potrà essere seguita in diretta sul sito www.finestvaulter.com.

I PROTAGONISTI

Da Formia, dove si allena abitualmente, parteciperà il filippino di Manila, il 24enne Ernest John Obiena, oro alle Universiadi di Napoli con la misura di 5.76 e detentore del record nazionale di salto con l’asta. Il polacco Paweł Wojciechowski, l’attuale campione europeo di salto con l’asta e iridato in Corea del Sud a Taegu 2011, si esibirà dal suo Paese di origine, mentre l’americano Matt Ludwig salterà dagli Stati Uniti. «Quest’anno il mondo intero è stato messo a dura prova - afferma, Ceo di Fhh - anche se lentamente ci stiamo avvicinando a una nuova normalità. Questa iniziativa è una competizione d’élite, con un premio in denaro (il vincitore si porterà a casa un premio pari a 20mila dollari, ndr) e darà agli atleti un’occasione per prepararsi ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021».

