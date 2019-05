Atletica: ai regionali Myriam Liguori di Sabaudia vince nell'alto e stacca il pass per gli italiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brilla sempre più la stella della giovane promessa di Sabaudia Myriam Liguori. Nella prima prova regionale dei societari allievi la 15enne portacolori delle Fiamme Gialle Simoni si è messa subito in bella evidenza. Allo stadio “Paolo Rosi” di Roma, nella specialità preferita del salto in alto, l'atleta pontina ha superato il minimo di 1.60 centrando il pass per i campionati italiani. L’asticella valicata a 1.62 (record personale, primo posto a livello regionale e seconda in ambito nazionale) è un risultato da sottolineare ed è bastato per battere la sua avversaria, Matilde Iemma dell’Area Lbm Sport Team, che si è fermata a 1.53. La Liguori, entrata in gara saltando con 1.44, prima della sospensione per pioggia, vento e grandine, ha poi provato la misura di 1.50 e 1.56, andati a buon fine al primo tentativo. Myriam ha gareggiato anche negli 80 metri e avrebbe dovuto gareggiare anche nel giavellotto, nel salto in lungo e nei 600 metri, ma il maltempo alla fine ha imperversato costringendo gli organizzatori a sospendere.